ترامب يؤكد نيته لقاء زعيم كوريا الشمالية قبل نهاية مايو

وطن للأنباء- وكالات: ناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع رئيس كوريا الجنوبية في مكالمة هاتفية، اليوم الجمعة، التحضير للمباحثات القادمة مع كوريا الشمالية.

وجاء في بيان البيت الأبيض "أكد الزعيمان على أهمية التعلم من دروس وأخطاء الماضي واتفقا على مواصلة التنسيق الوثيق من أجل ممارسة أكبر ضغط ممكن على النظام الكوري الشمالي".

واتفق الزعيمان على أن "الأعمال المحددة وليس التصريحات يمكن أن تصبح مفتاحا نحو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية".

كما أكد ترامب عزمه "عقد لقاء مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قبل نهاية مايو".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، ذكرت إدارة رئيس كوريا الجنوبية أنه خلال المحادثات في بيونغ يانغ بين وفد حكومة كوريا الجنوبية وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أن الجانب الكوري الشمالي أكد التزامه بـ "نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وأوضح أنه لن يكون هناك سبب لامتلاك أسلحة نووية في غياب التهديدات العسكرية لكوريا الشمالية مع ضمان سلامة النظام الكوري الشمالي".