بالفيديو | اللحظات الأولى لعملية الدهس.. جثث الجنود على الأرض وأسلحتهم متناثرة

جنين- وطن للأنباء: أظهر مقطع فيديو اللحظات الأولى لعملية دهس جنود الاحتلال قرب يعبد، اليوم الجمعة، والتي قتل فيها جنديان وأصيب أخران بجروح خطيرة.

وبينّ المقطع المصور من كاميرا هاتف على ما يبدو، تناثر جثث وأسلحة الجنود على الطريق، قبل وصول سيارات الإسعاف والتعزيزات العسكرية من قبل جيش الاحتلال.

وذكرت وسائل إعلام عبرية نهار اليوم، أن فلسطينياً يقود مركبة قام بدهس الجنود، مما أسفر عن إصابة 4 منهم بجروح خطيرة بينها حالة حرجة للغاية، توفي إثنان منهم لاحقاً.

وزعم جيش الاحتلال أن الحادث "مدبراً"، وجرى اعتقال المنفذ ونقله للمستشفى بعد إصابته بجروح، ويجري التحقيق معه حول العملية.

وفرض جيش الاحتلال طوقاً أمنياً وأغلق منطقة العملية، واستنفر قواته.