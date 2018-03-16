جيش الاحتلال يخشى من محاكاة عملية جنين خلال الأعياد

القدس- وطن للأنباء: أعربت مصادر عسكرية في جيش الاحتلال، الليلة، عن خشيتها من أن تشكل عملية الدهس الناجحة عصر اليوم الجمعة "إلهاماً" للمزيد من الفلسطينيين لمحاولة محاكاة سيناريو العملية خلال الأعياد اليهودية القريبة.

وذكر موقع "والا" العبري أن الجيش يخشى من عودة الروح لعمليات الدهس والطعن على أعتاب الأعياد اليهودية، وكذلك مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وفي السياق أعلن الليلة عن أن ضابطاً قتل في العملية بالإضافة لأحد الجنود، وأنه تجري تحقيقات معمقة في العملية وتسببها بكل هذا الكم من القتلى والمصابين.

كما اعتقل الجيش شقيق منفذ العملية في بيته بقرية برطعة الليلة، بينما قرر المنسق الإسرائيلي سحب قرابة المائة تصريح من أفراد عائلة منفذ العملية كنوع من العقاب الجماعي.