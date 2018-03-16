16 ألف سوري خرجوا من الغوطة الشرقية عبر الممرات الآمنة

وطن للأنباء- وكالات: أكد ممثل وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف أن "أكثر من 16 ألف مدني غادروا المنطقة" منذ فتح الممرات الإنسانية في الغوطة الشرقية.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قالت وزارة الدفاع في بيان: "يستمر خروج المدنيين من الغوطة الشرقية عبر الممر الإنساني. وقد غادر صباح يوم 16 مارس/آذار، 1972 شخصا من بلدات حمورية وسقبا وحزة معظمهم من الشيوخ والنساء والاطفال. وخرج أكثر من 13 ألف مدني خلال يومين من الغوطة الشرقية".

وفي سياق متصل، قال كوناشينكوف، إن "تقارير المرصد السوري لحقوق الإنسان في بريطانيا نقلا عن "ناشطين" مجهولين من بلدة كفر بطنا حول ضربات لسلاح الجو الروسي في الغوطة الشرقية تزوير جديد، سلاح الجو الروسية لا ينفذ أي عمليات قتالية في الغوطة الشرقية".

وقد تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، يوم 25 شباط/ فبراير الماضي، القرار رقم 2401، والذي يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية لمدة 30 يوما في جميع أنحاء سوريا، بما فيها الغوطة الشرقية، لتمكين الجهات المعنية والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في جميع المناطق.

"سبوتنيك"