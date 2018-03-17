اغتيال أحد عناصر الأمن الوطني الفلسطيني في مخيم المية ومية جنوب لبنان

وطن للأنباء- وكالات: افادت الوكالة الوطنية للاعلام ان مجهولين اقدموا على اغتيال احد عناصر قوات الامن الوطني الفلسطيني داخل مخيم المية ومية.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن توترا امنيا شديدا ساد بعد اغتيال محمد ابو مغاصيب​ تزامنا مع ​اطلاق نار​ كثيف داخل المخيم من قبل قوات الامن الوطني احتجاجا.

وسارعت القوى الفلسطينية الى نشر عناصرها لمنع اي تدهور للوضع الامني، وعقدت اجتماعا امتد حتى ساعات الفجر الاولى وقررت فيه، سحب المسلحين وتشكيل لجنة تحقيق في عملية الاغتيال سوف تباشر مهامها صباح اليوم.