طائرة مسيرة بحجم النحلة.. تصنعها امريكا للتجسس

وطن للأنباء: قالت مجلة "ساينس ألرت" في تقرير لها، إن شركة أمريكية قدمت براءة اختراع من أجل "النحل الآلي"، والتي تسمى تقنيًا "طائرات بدون طيار"، وذكرت المجلة أن الهدف من هذه النحلة هو تلقيح المحاصيل مثل النحل الحقيقي.

وتحمل هذه الطائرات بدون طيار حبوب اللقاح من نبات إلى آخر، باستخدام أجهزة استشعار وكاميرات للكشف عن مواقع المحاصيل.

وأشار التقرير أن الهدف الدقيق لهذا الاختراع غير واضح، فقد يشير إلى أن الشركة تأمل في المغامرة بالزراعة وكسب المزيد من السيطرة على سلسلة الإمدادات الغذائية.

وذكر التقرير أن شركة وول مارت هي ليست أول منظمة تنشئ "نحلة" روبوت.

وفي السنوات الأخيرة، بحث العلماء عن حلول لانخفاض نحل العسل، حيث قدم باحثو جامعة هارفارد أول نحلة آلية في عام 2013، لكن هذا الاختراع لم يكن في المستوى المطلوب والذي أنشأته الشركة الأمريكية، حيث أن النحلة الروبوت يمكنها التمسك بالسطوح والسباحة تحت الماء والغوص.

ويعتقد الباحثون أن النحلة الروبوت يمكن أن تقوم قريباً بتلقيح حقول المحاصيل بشكل مصطنع، وهو تطور من شأنه أن يساعد في تعويض خسائر النحل السنوي على مدى العقدين الماضيين.