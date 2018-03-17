فصائل المنظمة تجتمع الاثنين تمهيدا لانعقاد المجلس الوطني

رام الله- وطن للأنباء: تعقد فصائل منظمة التحرير اجتماعاً لها بعد غد الاثنين في اطار اللقاءات المتواصلة تمهيداً لانعقاد المجلس الوطني في الثلاثين من نيسان القادم.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير احمد مجدلاني في تصريح اذاعي لـ "صوت فلسطين"، صباح اليوم السبت، ان الاتصالات والاجتماعات التحضيرية بدأت قبل اتخاذ اللجنة التنفيذية قرار عقد الوطني واستمرت بعده، مبينا ان نتائجها كانت ايجابية جدا وجرى خلالها الاتفاق على مجموعة خطوات اجرائية.

واشار مجدلاني في هذا الاطار الى اجتماع مرتقب سيعقد في القاهرة بين حركتي فتح والجبهة الشعبية من اجل معالجة بعض المسائل المتعلقة بعقد المجلس.

ورأى ان ترتيب اوضاع منظمة التحرير وتعزيز وحدتها الداخلية سيمكّن من معالجة موضوع انهاء الانقسام بطريقة افضل مما هي عليه الان.

وتعقيباً على التقارير التي تحدثت عن ارجاء الرئيس الاميركي دونالد ترامب طرح مبادرته للسلام (صفقة القرن)، قال مجدلاني "ان هناك عقبات جدية امام اطلاق ما يسمى بصفقة القرن واهمها الموقف الفلسطيني بوصفه العامل الحاسم في قبول هذه المبادرة".