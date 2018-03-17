المحامي فريد الأطرش يضرب رفضا لشطبه من سجل المزاولة

رام الله- وطن للأنباء: شرع المحامي فريد الاطرش، مدير مكتب الهيئة المستقلة في جنوب الضفة، باضراب عن الطعام والكلام صباح اليوم السبت، ضد قرار مجلس نقابة المحامين بشطب 7 من المحامين المدافعين والعاملين في مجال حقوق الإنسان من سجل المحامين المزاولين.

وقال المحامي مهند كراجة في اتصال هاتفي لـ"وطن للأنباء"، ان زميله الاطرش يعتصم أمام مقر نقابة المحامين في مدينة بيت لحم من 8 صباحا إلى 8 مساءً، وشرع باضراب عن الطعام والكلام ايضا كخطوة اولى لحين التراجع عن قرار شطبه وزملائه من النقابة وايقاف مزاولتهم في سجل نقابة المحامين من قبل مجلس النقابة.

وعن السبب وراء شطب الاطرش والمحامين، قال كراجة: " وفق المادة (7) من قانون النقابة، التي تقول انه لا يجوز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة وبين:- 1- رئاسة السلطة التشريعية. 2- منصب الوزارة 3- الوظائف العامة أو الخاصة الدائمة أو المؤقتة براتب أو بمكافأة فيما عدا أساتذة الجامعات المسجلين في سجل المحامين المزاولين. 4- احتراف التجارة وتمثيل الشركات أو المؤسسات في أعمالها التجارية ورئاسة أو نيابة رئاسة مجالس الشركات أو المؤسسات على اختلاف أنواعها وجنسياتها. 5- جميع الأعمال التي تتنافى مع استقلالية أو كرامة مهنة المحاماة".

واشار "الى ان المشكلة هنا في تفسير المادة لان تفسيرها يشمل كافة العاملين في كافة المكاتب والشركات والمؤسسات، وبرأي لايجوز تطبيق هذه المادة الا على الموظفين الذي لايعلمون في سلك نقابة المحامين، فالاستاذ فريد والمحامين العاملين في المؤسسات الحقوقية انما يعملون في هذه المؤسسات بصفتهم محامين وبناء على عملهم في هذه المهنة، والاستاذ فريد قدم الكثير من التضحيات بصفته محامي ومايزال يحاكم لدى الاحتلال بصفته نشاطه كمدافع عن حقوق الانسان".

وكان المحامي فريد الاطرش قد كتب على صفحته الخاصة في موقع "فيس بوك"، عن ان "الاعتصام سيكون مع الإضراب عن الماء والكلام والطعام كخطوة أولى، وفي حال عدم إلغاء القرار الاعتصام السبت والاحد القادم ، وفي حال لم يتم الإلغاء سادخل يوم السبت الذي يليه في إضراب مفتوح عن الطعام في مقر النقابة في بيت لحم حتى التراجع عن القرار".

وفي رد من نقابة المحامين، قال المحامي داوود درعاوي امين سر النقابة لـ"وطن للأنباء"، إن "ماحصل انه تم تطبيق للمادة 7 من قانون تنظيم مهنة المحاماة التي تمنع المحامي من ان يكون موظف بأجر، او يعمل في مهنة تتنافى مع مهنة المحاماة، للاسف النص جامد لكن عندما شرعنا في تطبيق هذه المادة وراسلنا كل المؤسسات الرسمية والاهلية،وصل كتاب من الهيئة المستقلة بفيد بأن لديهم موظفين، فتم نقلهم لسجل غير المزاولين، فيما بعد طلبنا منهم معززات لدراسة وضعهم خاصة ان وضعهم خاص كمدافعين عن حقوق الانسان وطبيعة عملهم لاتتنافى مع مهنة المحاماة، بالعكس هي تأتي في صلب مهنة المحاماة في الدفاع عن سيادة القانون، وخاصة ان عملهم هو كشف وفضح الانتهاكات التي تتم على صعيد حقوق الانسان".

ويتابع: "فيما بعد تم تقديم طلبات لاعادتهم لسجل المحامين المزاولين بعض الطلبات كانت مكتملة وتم الموافقة عليها، وللاسف البعض الاخر لم يتم استكمال طلبه، وكان هناك خلاف داخل المجلس حول قبول الطلب لعدم وجود المعززات، نحن طلبنا معززات جديدة واذا ما تم احضارها، هي تتعلق فقط بامور شكلية تتعلق بمكاتب المحاماة وممارسة المهنة، سيتم عرضها على جدول اعمال المجلس في الجلسة القادمة بعد يومين، واذا ماتحققت هذه المعززات سيكون هناك اعادة نظر في القرار الصادر عن المجلس".

واشار درعاوي الى أن "القانون مُقر منذ عام 1979، كل المجالس سنويا تطبق هذا النص، ونحن وللخروج من هذه الازمة وبشكل كلي، فقد اقترح المجلس نظام "المحامي المقيم"، وهو الذي يمكّن اي محامي يعمل في مؤسسة ومتفرغ للعمل والعمل لايتنافى مع مهنة المحاماة ان يتخصص في قضايا مؤسسته ويبقى على سجل المحامين المزاولين، وسيعرض هذا النظام على اجتماع الهيئة العامة في اجتماعها القادم في 4نيسان، واذا ماتم اقرار هذا النظام ستنتهي هذه الازمة الى الابد".

واضاف، "مع وجود نص قانوني جامد تبقى الاجتهادات قائمة ولا يمكن ان يتم حسمها الا من خلال نظام "المحامي المقيم" حتى نضمن الغطاء القانوني لهؤلاء المحامين".