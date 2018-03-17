"#عملية_جنين" تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي فلسطينياً وعربياً

جنين- وطن للأنباء: ما أن انتشر خبر عملية الدهس في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة أمس، والتي أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 3 آخرين، والتي نفذها علاء قبها، حتى ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالعمليه التي وصفها المغردون بـ "الجرئية والشجاعة" .

عملية جنين اعتبرها المغرودن انها الرد الأبلغ والاقوى على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس "عاصمة لإسرائيل" في يومه المئه.

وعبر هؤلاء الناشطون عن ابتهاجهم بالعملية من خلال التغريد على وسم #عملية_جنين، الذي وصل إلى قائمة الترند العالمي في عدة دول عربية بوقت سريع.

ووصف المغردون هذه العملية بأنها دفعة معنوية لرواد المقاومة، الذين ما زالوا مواظبين على حمل ساريتها رغم شح الإمكانات وصعوبة التحرك.

ونشروا بعض الصور ومقاطع الفيديو لمنفذ عمليه الدهس، وربطوها مع الذكرى الأربعين لاستشهاد أحمد جرار.

رصدت "وطن للأنباء" بعض التعليقات و التغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي:

يذكر ان منفذ عملية الدهس هو الأسير المحرر علاء راتب قبها (26 عاماً) من برطعة المعزولة خلف جدار الفصل العنصري في منطقة جنين، أفرج عنه في أبريل الماضي بعد اعتقال استمر 17 شهراً، بعد اعتقاله عام 2015.