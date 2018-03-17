البحث عن جندي إسرائيلي من الوحدات الخاصة مفقود منذ أكثر من أسبوع

وطن للأنباء: ناشدت عائلة جندي إسرائيلي من الوحدات القتالية الخاصة، الإسرائيليين بمساعدتها في الحصول على أي معلومة عن نجلها بعد فشل أجهزة الأمن بالعثور عليه.

وبحسب موقع "القناة العبرية الثانية"، فإن الجندي نداف هيمان (28 عاما) من سكان محيط مدينة عسقلان فقدت أثاره في الثامن من الشهر الجاري، ورغم عمليات البحث من قبل الأمن إلا أنه لم يعثر عليه.

وأشار الموقع إلى أن الجندي يعاني من اضطرابات بسبب خدمته العسكرية في الوحدة الخاصة سييرت متكال، وكان يحاول إعادة تأهيل نفسه والعودة للحياة الطبيعية، إلا أنه لم ينجح وترك منزل عائلته ومنذ ذلك الحين لا زال الغموض يكتنف مصيره.