القوى الوطنية والاسلامية تدعو لتطوير وسائل المقاومة الشعبية والتوحد الميداني لمواجهة الاحتلال

رام الله- وطن للأنباء: دعت القوى الوطنية والاسلامية لمحافظة رام اللة والبيرة، لتطوير وسائل المقاومة الشعبية والتوحد الميداني في مواجهة الاحتلال وتوسيع المقاومة للاحتلال بكل اشكالها المكفولة بالقانون الدولي، و وتوسيع حملات المقاطعة المحلية للاحتلال ورفض كل اشكال التطبيع مع الاحتلال وتطبيق قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير بالتحلل والانفكاك من كل العلاقات والاتفاقات مع الاحتلال.

وجاء في بيان القوى الوطنية مايلي:

يا جماهير شعبنا البطل يا فرسان المواجهة مع الاحتلال ومستوطنيه في كل شبر من ارض وطننا إيها الماضون على طريق الشهداء حتى القدس عاصمة ابدية لدولة فلسطين رغم انف ترامب وادارته وانحيازه الاعمى للظلم والاحتلال ...يا من تواصلون معركة التحدي والإصرار بكل أباء وشموخ في مواجهة ما يشاع من صفقة القرن المزعومة الهادفة لتصفية القضية الوطنية لشعبنا يا ابطال الميدان في كل مواقع المواجهة مع الاحتلال المجرم .

تدخل الانتفاضة المتجددة يومها المئة منذ اعلان ترامب المشؤوم في السادس من كانون الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال وهي اكثر تصميما وتجذرا في الدفاع عن حقنا في القدس عاصمة دولتنا وصون الحقوق المشروعة كافة وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير، والدولة كاملة السيادة رفضا لكل محاولات تكريس الامر الواقع مسلحين بالوحدة والارادة الحية لشعبنا الذي يواصل البذل والعطاء على طريق الحرية والاستقلال في مواجهة قوة الاحتلال وقطعان مستوطنيه حتى النصر والحرية .

يا جماهير محافظة رام الله والبيرة البطولة والعنفوان يا احبة الشهداء والأسرى ..... يامن تمضون بكل معاني الايمان المطلق بحتمية النصر، وتواصلون للأسبوع الخامس عشر بعطاء عظيم، وإصرار وبسالة طريق التضحيات تدافعون... بصدوركم عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها رفضا لسياسات التهجير القسري والاقتلاع........... اننا ونحن نؤكد تطوير المقاومة الشعبية بكل اشكالها رفضا للاحتلال ولمنطق الغطرسة الأميركية منطلقين من قوة شعبنا واستعداده الدائم للبذل والعطاء ندعو أبناء محافظتنا بكل القطاعات والشرائح للتوحد، ورص الصفوف وتفويت الفرصة على كل العابثين بامننا الداخلي وفرقتنا والتوحد الميداني، والشعبي في مواجهة صفقة القرن التي تنتقص من حقوقنا وثوابتنا ونؤكد للقاصي والداني ان شعبنا قادر على افشالها واسقاطها وسيسقطها مؤكدين على ما يلي:

- تطوير وسائل المقاومة الشعبية رفضا لمحاولات الاحتلال فرض الامر على شعبنا والتوحد الميداني في مواجهة الاحتلال وتوسيع المقاومة للاحتلال بكل اشكالها المكفولة بالقانون الدولي .

- استنهاض وتوسيع حملات المقاطعة المحلية للاحتلال ورفض كل اشكال التطبيع مع الاحتلال وتطبيق قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير بالتحلل والانفكاك من كل العلاقات والاتفاقات مع الاحتلال

- ندعو جماهير شعبنا للمشاركة في الوقفة امام البيت الأميركي وقفة "الكرامة والقدس" بمناسبة معركة الكرامة رفضا لاعلان ترامب وسياسات الولايات المتحدة تجاه شعبنا، واستمرارا للفعاليات لرافضة للإعلان المشؤوم امام البيت الأميركي – شارع الارسال يوم الأربعاء 21/3 الساعة الثانية عشرة ظهرا

- اعتبار يوم الجمعة 23/3 يوم تصعيد ميداني على جميع نقاط الاحتكاك مع الاحتلال في كل مكان يمكن الوصول اليه وتحويل خطب وصلوات الجمعة للحديث عن مواجهة سياسات الولايات المتحدة العدوانية شريك الاحتلال في محاولات تصفية القضية الوطنية واستهدافها وكالة الغوث، والقدس، وتكريس واقع الاحتلال العنصري لارضنا ومقدرات شعبنا ستكون الفعالية امام حاجز بيت ايل الاحتلالي بعد الصلاة مباشرة