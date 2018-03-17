الأجهزة الأمنية في غزة تحتجز مدراء من شركة جوال في القطاع منذ الثلاثاء

غزة- وطن للأنباء: تحتجز الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، منذ 5 أيام، مدراء إدارات شركة جوال في القطاع.

وكانت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة أوقفت يوم الثلاثاء الماضي عددًا من مدراء ادارات شركة جوال في قطاع غزة، بعد رفضهم الإفصاح عن بيانات طلبتها منهم الأجهزة الامنية في قطاع غزة.

وقالت الشركة إن الإذن يجب أن يكون من النائب العام في رام الله.

ويأتي ذلك على خلفية مجريات التحقيق بتفجير موكب رئيس حكومة الوفاق د. رامي الحمد الله قبل أيام.