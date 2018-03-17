إصابة مواطن في قصف للاحتلال شرق غزة

غزة- وطن للأنباء: أصيب مواطن، مساء اليوم السبت، في قصف إسرائيلي لأراض زراعية شرق مدينة غزة، وفق ما أعلنت عنه وزارة الصحة في غزة.

وأفادت مصادر محلية أن دبابات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي في محيط موقع "ناحل عوز" العسكري شرق المدينة، أطلقت أربع قذائف صوب أراض زراعية وممتلكات المواطنين قرب منطقة الطاقة شرق المدينة، ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح وصفت بالطفيفة، وإلحاق أضرار مادية بممتلكات المواطنين.

وتابعت أن دوي انفجار سمع قرب الشريط الحدودي شرق المدينة، ناجم عن تفجير عبوة ناسفة مزروعة عن بعد، أعقبه إطلاق الاحتلال لقذائف ورصاص حي.