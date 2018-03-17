أنصار الله: هاجمنا جازان وقصفنا نجران

وطن للأنباء: قالت جماعة "أنصار الله" في اليمن إن مقاتليها قتلوا عددا من العسكريين السعوديين في هجوم وقصف بمنطقتي نجران وجازان جنوبي السعودية.

ونقلت قناة المسيرة الفضائية التابعة لأنصار الله، اليوم السبت عن مصدر عسكري قوله إن "قوات الجيش واللجان الشعبية (الموالية للحوثيين) شنوا هجوما على قرية اللاحج والتباب المجاورة لها في جبل قيس بجازان، مما أدى إلى سقوط قتلى من العسكريين السعوديين".

وأضاف المصدر أن "القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أطلقت من صواريخ الكاتيوشا على تجمع الجنود السعوديين في قيادة صلة بنجران"، وكذلك جرى "قصف تجمعات للجيش السعودي في منفذ الخضراء، وفي تبة الفراص بصحراء الأجاشر قبالة نجران"، بحسب المصدر نفسه.

ولم يصدر الجيش السعودي أي تعليق بشأن ما أعلنه الحوثيون، بيد أن وسائل الإعلام السعودية تورد عادة أنباء مقتل الجنود السعوديين جراء القصف والاشتباكات عند الحد الجنوبي.

المصدر: الجزيرة نت