بوتين يتابع 19 شخصاُ على تويتر.. من هم ؟

وطن للأنباء- وكالات: يتابع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 19 حساباً فقط من حسابه الناطق بالإنكليزية – وهي عبارة عن خليط عجيب من السياسيين، معظمهم متهمون بالفساد، وأحدهم مات في 2013. وليس ترامب من بينهم.

(أما عن حسابه الناطق بالروسية، فهو يتابع فقط حساب بوتين الإنكليزي والحكومة الروسية ورئيس الوزراء).

آخر سلسلة من التغريدات باللغة الروسية نشرت أثناء خطاب بوتين السنوي أمام الجمعية الاتحادية الروسية يوم الخميس 15 مارس/آذار من عام 2018 عندما كشف النقاب عن أسلحة روسيا النووية الجديدة.

موقع Business Insider أفرد تقريراً عمن يتابعهم بوتين وهم :

1- بوتين يتابع نفسه –أو على الأقل حسابه الناطق بالروسية. ينشر هذا الحساب الأشياء نفسها التي ينشرها حسابه باللغة الإنكليزية (جلسات التصوير، الاجتماعات، المناسبات الرسمية) ولكن بالروسية.

2- يتابع أيضاً الحساب الرسمي للدولة الروسية.

3- - هوغو تشافيز رئيس فنزويلا السابق-والذي مات في 2013. التقى تشافيز الذي كان يهاجم الهيمنة الأميركية في عالم السياسة، ببوتين أكثر من مرة، وتعهد ببناء تحالف بين فنزويلا وروسيا. وفي عام 2016، منح الرئيس الفنزويلي الحالي نيكولاس مادورو بوتين "جائزة هوغو تشافيز للسلام والسيادة".

قام حساب تشافيز في ظروف غامضة بتغريد صورة تحتوي اقتباساً للرئيس الميت الشهر الماضي، كان الحساب قد بقي على حاله منذ 18 فبراير/شباط 2018، أي قبل 15 يوماً من وفاته.

وتبين أن ابنة تشافيز، ماريا غابرييلا، أعادت إحياء حساب التويتر، وأعلنت أن مؤسستها ستنعش حسابه.

4- ديلما روسيف، رئيسة البرازيل السابقة. خلعت عن كرسي الرئاسة في أغسطس/آب 2016 بعد اتهامها بإخفاء مشكلات بلدها الاقتصادية لأجل الفوز بالانتخابات عام 2014.

5- كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، رئيسة الأرجنتين في الفترة بين 2007 و2015، وكانت قبل توليها الرئاسة السيدة الأولى للأرجنتين لمدة 4 سنوات. واجهت عدة فضائح فساد أثناء فترتها الرئاسية، وأمر قاضٍ أرجنتيني باعتقالها في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

6- ريكاردو مارتينيلي، رئيس بنما في الفترة ما بين عامي 2009 و2014. انتقل إلى ميامي بعد انتهاء فترة رئاسته. طالب الإنتربول في مايو/أيار الماضي بتسليمه إلى بنما بعد اتهامه بالاحتيال والتجسس بطريقة غير قانونية على خصومه السياسيين ومنافسيه الاقتصاديين أثناء حكمه.

7- دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي الحالي ورئيس وزراء بولندا السابق. سعى توسك إلى علاقات قوية مع بوتين أثناء رئاسته للوزراء. واتهم الحزب الحاكم الحالي توسك السنة الماضية بتوقيع "صفقة غير قانونية" مع بوتين، دون تحديد تفاصيل الصفقة.

8- نيكولا ساركوزي، رئيس فرنسا السابق. التقى ساركوزي بعد انتهاء فترته الرئاسية في 2012 ببوتين 4 مرات على الأقل، وأدلى بتصريحات متعاطفة مع روسيا. وعندما كان ينافس في انتخابات 2016، قال إن على الاتحاد الأوروبي أن يرفع العقوبات عن روسيا، بل وعليه أن يؤيد ضمها لشبه جزيرة القرم.

9- جيرارد لارشيه، المتحدث باسم مجلس الشيوخ الفرنسي. التقى بوتين في موسكو مرتين بين عامي 2015 و2016، وقال مثلما قال ساركوزي بأنه يريد أن يناقش رفع العقوبات المفروضة على روسيا. لا تزال فرنسا تفرض عقوبات صارمة على روسيا عن طريق الاتحاد الأوروبي.

10- ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي. التقى الرئيسان عدة مرات في السنة الماضية، وناقشا أثناء الاجتماعات الروابط التجارية المزدهرة في مجال الطاقة التي تجمع البلدين. وكانا ودودين جداً مع بعضهما أثناء اجتماع في يوليو/تموز الفائت بسانت بطرسبرغ، حتى أنهما أمسكا بأيدي بعضهما البعض أكثر من مرة.

11- إغور دودون، رئيس مولدوفا، وهي مقاطعة سابقة في الاتحاد الجمهوري السوفييتي. أثبت دودون الذي يغرد عادة بالروسية أنه معجب كبير ببوتين، فقد وصف بوتين بـ "الوطني" الذي تحتاجه دولته. بالإضافة إلى أنه دعا لعلاقات أقوى مع روسيا وقال إن مولدوفا لا يجب أن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

12- نيكوس أناستاسيادس، الرئيس القبرصي. يغرد نيكوس باللغة الإنكليزية واليونانية اللتين – على حد علمنا – لا يتحدثهما بوتين. تعتبر قبرص واحدة من أكثر الوجهات السياحية شعبية في روسيا كما أنها تتلقى استثمارات ضخمة من الأثرياء الروس.

13- خوان مانويل سانتوس، الرئيس الكولومبي، الذي يغرّد باللغة الروسية أيضاً. ليس هناك سبب واضح لهذه العلاقة، ولا يبدو أن الاثنين قد التقيا من قبل.

14- ألكسندر فوتشيتش، الرئيس الصربي، الذي يغرّد هو الآخر باللغة الروسية. التقى الزعيمان في موسكو في ديسمبر / كانون الأول الماضي.

15- الحساب الرسمي لرئاسة مالي على تويتر، الدولة التي يرأسها إبراهيم أبو بكر كيتا. وتتمتع مالي وروسيا بعلاقات ثنائية ودية.

16- الحساب الرسمي لكأس العالم لكرة القدم FIFA World Cup، التي تستضيفها روسيا هذا الصيف. وتتبع بوتين هذا الحساب في وقت ما من شهر مارس / آذار عام 2018.

17- يتتبع الرئيس الروسي بعض موظفيه أيضاً. وهم: وزارة الخارجية الروسية، التي يتولى حقيبتها سيرغي لافروف...

18- بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة، التي يمثلها حالياً فاسيلى نيبزينيا..

19- وبعثة روسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والتي يرأسها ألكسندر لوكاشفيتش.