"زفة وحداية" في الطيبة رفضا لبيع المياه

الطيبة- وطن للأنباء: نُظمت اليوم السبت وقفة احتجاجية أمام مكاتب " اتحاد وادي عارة للمياه " على شارع " محمود درويش الشمالي في مدينة الطيبة ، وذلك للمطالبة بوقف عمل الاتحاد في مدينة الطيبة والغاء الاتفاقية التي وقعتها بلدية الطيبة مع الاتحاد.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية لافتات كتبت عليها شعارات مختلفة ، من بينها : " مياهنا لنا .. ولكم أموالكم " ، " بيع مياه الطيبة خط أحمر " ، " بلدنا موحدة ضد اتحاد المياه " ، " لا لاحتلال مياهنا وآبارنا " وغيرها من الشعارات.

والملفت في هذه الوقفة الاحتجاجية هو مشاركة " حداية " بترديد مواويل شعبية قدمها الفنان فواز محاجنة من أم الفحم ، حيث قال القائمون على الوقفة الاحتجاجية أنها " زفة لطرد اتحاد مياه وادي عارة من الطيبة " .

" لا وألف لا لاتحاد وادي عارة ونعم وألف نعم لاستفادة مياهنا "

وأُلقيت في الوقفة الاحتجاجية عدة كلمات ، كانت أولها لعضو بلدية الطيبة مهند عبد القادر ، الذي قال " لا وألف لا لاتحاد وادي عارة ونعم وألف نعم لاستفادة مياهنا ، فمياه الطيبة من تحتنا تهتز قائلة أن مياهنا الجوفية لنا ، وعلى حساب من ؟ أليس على حساب أولادنا فلذات كبادنا ".

أما عضو الكنيست عبد الحكيم حاج يحيى فقال في كلمته : " لا يمكن ان نقبل بالوضع القائم بما يتعلق بالمياه ، وحق كل مواطن في الطيبة من حقه ان يحصل على مياه نقية وبثمن معقول ".

كما أكد حاج يحيى أنه " بادر مع مجموعة من أعضاء الكنيست من أجل الغاء اتحادات المياه ".

وقال عضو بلدية الطيبة عن الجبهة سامي ياسين " أن الجبهة حذرت من اليوم الأول من دخول اتحاد مياه وادي عارة للطيبة ، وطالبت بعدم توقيع الاتفاقية مع الاتحاد " .

كما قال ياسين " أن مطلب أهالي الطيبة جميعا هو الخروج من اتحاد المياه بشكل فوري ، وانه كان على البلدية اطلاع الجمهور على بنود الاتفاقية ".

أما المبادر لتنظيم الوقفة الاحتجاجية الناشط عبد الستار شاهين حاج يحيى ، فقال في كلمته " أن الخطوات الاحتجاجية ستتواصل على عدة أصعدة بما في ذلك التوجه للقضاء " .

(بانيت)