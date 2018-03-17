الاحتلال يعثر على الجندي المفقود منذ أسبوع

القدس- وطن للأنباء: عثر جيش الاحتلال، مساء اليوم السبت، على الجندي من الوحدات الخاصة الذي فقدت آثاره قبل أسبوع.

وذكر موقع "روتر العبري" إن الجندي نداف هيمان (28 عاما) من سكان محيط مدينة عسقلان عثر عليه بصحة جيدة في مدينة سديروت.

ويشار إلى أن الجندي فقدت أثاره في الثامن من الشهر الجاري، ورغم عمليات البحث من الأمن إلا أنه لم يعثر عليه.

وذكرت القناة العبرية الثانية أن الجندي يعاني من اضطرابات بسبب خدمته العسكرية في الوحدة الخاصة "سييرت متكال"، وكان يحاول إعادة تأهيل نفسه والعودة للحياة الطبيعية، إلا أنه لم ينجح وترك منزل عائلته.