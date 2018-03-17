لأول مرة في تاريخ كرة القدم... مونديال روسيا يشهد تعديلان جديدان على قواعد اللعبة

وطن للأنباء: أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، أن بطولة كأس العالم المقبلة في روسيا ستشهد حدثين غير مسبوقين عبر تاريخ المسابقة.

وأوضح رئيس الفيفا أن تقنية حكم الفيديو المساعد ستستخدم للمرة الأولى، كما أن الفرق المشاركة ستتمكن أيضا من إجراء تبديل رابع في حال امتدت المباراة لوقت إضافي.

وقال إنفانتينو في تصريحات للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الفيفا في كولومبيا: "ستكون هذه المرة الأولى في كأس العالم التي تستخدم فيها تقنية حكم الفيديو المساعد. تمت تجربة واعتماد هذه التقنية ونحن سعداء للغاية بهذا القرار".

ووصف المسؤول الرياضي استخدام تقنية الفيديو بأنه "قرار ضروري ومهم وتاريخي"، مشددا على أنها ساعدت في تقليص أخطاء الحكام في المباريات وأنها ستضمن عدالة وشفافية أكبر في اللعبة.

وتم استخدام تقنية الفيديو في الدوريات الألماني والإيطالي هذا الموسم، كما تم تجربتها في بعض مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الإنجليزية.

ولأول مرة في تاريخها سوف تستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم في الفترة الممتدة بين 14 يونيو/ حزيران و15 يوليو/ تموز 2018.

وسوف تحتضن مباريات البطولة 11 مدينة روسية هي: موسكو، وكالينينغراد، وسان بطرسبورغ، وقازان، وفولغاغراد، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورغ.

(سبوتنيك)