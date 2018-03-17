طفلة فلسطينية تقضي جنوب دمشق

دمشق- وطن للأنباء: ذكرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، أن طفلة فلسطينية بعمر عام ونصف استشهدت، وأُصيب ثمانية من المدنيين من عائلة واحدة، جراء قصف بلدة يلدا جنوب دمشق يوم أمس، وتم إسعاف العائلة إلى مشفى "شهيد المحراب " جنوب دمشق.

وقال مراسل المجموعة أن قذيفة هاون سقطت بالقرب من مسجد الشافعي وقذيفة ثانية سقطت بالقرب من مسجد الصالحين في بلدة يلدا، وذكرت مصادر محلية في بلدة يلدا .

الجدير ذكره أن آلاف اللاجئين الفلسطينيين نزحوا من مخيم اليرموك إلى بلدات جنوب دمشق (يلدا-ببيلا- وبيت سحم) المجاورة للمخيم بسبب اقتحام تنظيم "داعش" للمخيم، وتعرضه لقصف بالبراميل المتفجرة والصواريخ.