50 مليون مستخدم "فيسبوك" ضحايا مستشاري ترامب

وطن للأنباء- وكالات: قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وصحيفة الأوبزرفر البريطانية، اليوم السبت، إن شركة كمبردج أناليتيكا لتحليل البيانات جمعت معلومات خاصة عن أكثر من 50 مليون مستخدم لفيسبوك من خلال تطوير تقنيات لدعم الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب في عام 2016.

وقالت الصحيفتان نقلا عن موظفين سابقين بشركة كمبردج أناليتيكا ومساعدين ووثائق إن هذه الواقعة تعد واحدة من أكبر عمليات خرق البيانات في تاريخ فيسبوك.

وقالت فيسبوك يوم الجمعة إنها قررت تعليق حساب شركة كمبردج أناليتيكا بعد أن تأكدت من انتهاك سياسات خصوصية البيانات.

وقالت الأوبزرفر إن كمبردج أناليتيكا استخدمت البيانات التي حصلت عليها بدون تفويض في أوائل عام 2014 لعمل برنامج كمبيوتر للتنبؤ والتأثير على خيارات الناخبين في مراكز الاقتراع.

ونقلت الصحيفة عن مبلغ عن المخالفات من كمبردج أناليتيكا يدعى كريستوفر ويلي الذي عمل مع أكاديمي في جامعة كمبردج للحصول على البيانات قوله إن البرنامج يستطيع أن يقدم معلومات عن الناخبين لاستهدافهم بإعلانات سياسية شخصية.

وقالت الصحيفة إن الأشخاص الذين تم استهدافهم والحصول على بياناتهم وعددهم أكثر من 50 مليون مستخدم على فيسبوك يمثلون نحو ثلث المستخدمين النشطين للموقع في أمريكا الشمالية وتقريبا ربع الناخبين الأمريكيين المحتملين في ذلك الوقت.