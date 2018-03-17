الاحتلال يحاول التأثير على "مسيرة العودة"

وطن للأنباء: أكدت اللجنة الوطنية لمسيرة العودة الكبرى، أن الاحتلال يحاول هذه الأيام خلق مخاوف لأبناء شعبنا بهدف التأثير على الحشد الجماهيري لمسيرة العودة المقررة في 30 أيار الجاري.

وقال طلال أبو ظريفة عضو اللجنة الوطنية لمسيرة العودة في تصريحات اذاعية "الاحتلال يقوم بضربات استباقية عنوانها "التأثير على الحشد الجماهيري الواسعة" بهدف خلق مخاوف عند أبناء شعبنا من سقوط "شهداء" بشكل واسع خلال المشاركة في المسيرة".

وشدد أبو ظريفة على أنه سيتم العمل بكل الطرق بأن لا يكون هناك تحقيق للأهداف الاسرائيلية التي يريدها الاحتلال وبدأ بالترويج لها من خلال استعدادات الجيش لاحتمالات ما سيحدث من تبعات لمسيرة العودة الكبرى قرب الحدود.

وأضاف "نحن ندرك أهداف الاحتلال الدعائية التي يهدف من ورائها خلق أجواء رعب للمواطنين في القطاع للحد من المشاركة في المسيرات وفي المقابل نعمل بشكل متدرج على تعبئة الحالة الجماهيرية لعدم الالتفات لما يقوم به الاحتلال".

بدء الفعاليات

ونوه الي أنه ستسبق مسيرات العودة المقررة يوم 30 من أيار الجاري الذي يوافق ذكرى "يوم الارض" فعاليات ووقفات تنطلق في العشرين من هذا الشهر للتأكيد على التمسك بالحقوق الوطنية والحدث على المشاركة الفاعلة بعشرات الألاف بالمسيرة.

وبحسب أبو ظريفة ستبدأ فعاليات المسيرة في أوساط المدن ومن تم تنتقل الي "الخط المحدد" على بعد 700 متر من الحدود الفاصلة مع أرضينا المحتلة ونصب خيام في هذه المسافة المحدد شبيهة بالخيام التي بناها شبعنا الفلسطيني عام 1984 بعد التهجير على يد جيش الاحتلال.

وقال "نحن في حالة تواصل من أجل "التفاكر" كيف نطور هذا البرنامج للوصول الي مسيرة العودة الكبرى واجتياز خط التحديد اذا ما كانت الظروف ناضجة وكيف يمكن لنا أدارة المعركة والتعاطي مع أي رد اسرائيلي فيما لو حدث أي تطور ميداني".

وأوضحت اللجنة الوطنية أنها ستدعو كل المتضامنين الأجانب الذين هم موجدين مع المؤسسات الأهلية للمشاركة في مسيرات العودة الكبرى.

وأكد أبو ظريفة أن "لمسيرة العودة" هدفين أساسيين أحدهما آني والآخر مستقبلي، فالهدف الآني هو رفع الحصار الظالم عن قطاع غزة، قائلا:" لا يعقل للمجتمع الدولي أن يدير الظهر لهذه الحالة التي يعشها قطاع غزة على مدار 11 عاما وهو يدرك تماماً أن المتسبب الرئيسي في الازمة الانسانية في القطاع هو الاحتلال من خلال اغلاقه المعابر وفرض عقوبات جماعية متناقضة مع القانون الدولي والانساني".

أما الهدف المستقبلي بحسب أبو ظريفة، هو التأكيد على توصيل رسالة شعبنا الفلسطيني للإدارة الأميركية بأننا لن نسمح بالمس لا بحق العودة ولا بالقدس ولا بالدولة بأي شكل من الأشكال وهذه رافعة كفاحية لشعبنا الفلسطينية.

وعد أبو ظريفة "مسيرة العودة الكبرى" بمثابة فعل كفاح ضروري لمجابهة قرارات الادارة الأمركية ورفض كل السياسيات التي تمس بالحقوق الفلسطينية المتمثلة بحق العودة واللاجئين.

وكانت قد أعلنت اليوم السبت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة الكبرى إطلاق تحضيرات فعاليات المسيرة قرب الجدار الفاصل لقطاع غزة.

وقررت الهيئة خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم أن يكون موعد التحرك الوطني هو ذكرى يوم الأرض في 30 آذار/مارس 2018 كبداية للحراك واعتبار ذكرى نكبة فلسطين 15-5-2018 محطة أخرى للتحركات الجماهيرية.

وأوضحت الهيئة أنه سيتزامن مع المسيرة تحركٌ سياسي واسع إقليمي ودولي بمشاركة الأفراد والمؤسسات والهيئات الفلسطينية والداعمة لها.