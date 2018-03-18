إحباط هجمات إلكترونية على موقع لجنة الانتخابات الروسية صادرة من 15 دولة
18.03.2018 11:11 AM
وطن للأنباء- وكالات: أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات الروسية، اليوم الأحد عن إحباطها هجمات إلكترونية صدرت من 15 دولة على موقعها الإلكتروني.
وقالت رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات في روسيا، إيلا بامفيلوفا اليوم الأحد: "في 18 مارس، تعرضنا لهجوم إلكتروني على موقعنا من الساعة 2 وحتى 5 صباحا، وواجهنا عبارات "رفض الخدمة" على أجهزتنا".
وأشارت بامفيلوفا إلى أن "ذروة الهجوم كانت في الساعة 02:20 بتوقيت موسكو، وتم رصد الهجمات من 15 دولة".
المصدر: تاس