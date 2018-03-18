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إحباط هجمات إلكترونية على موقع لجنة الانتخابات الروسية صادرة من 15 دولة

18.03.2018 11:11 AM
إحباط هجمات إلكترونية على موقع لجنة الانتخابات الروسية صادرة من 15 دولة

وطن للأنباء- وكالات: أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات الروسية، اليوم الأحد عن إحباطها هجمات إلكترونية صدرت من 15 دولة على موقعها الإلكتروني.

وقالت رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات في روسيا، إيلا بامفيلوفا اليوم الأحد: "في 18 مارس، تعرضنا لهجوم إلكتروني على موقعنا من الساعة 2 وحتى 5 صباحا، وواجهنا عبارات "رفض الخدمة" على أجهزتنا".

وأشارت بامفيلوفا إلى أن "ذروة الهجوم كانت في الساعة 02:20 بتوقيت موسكو، وتم رصد الهجمات من 15 دولة".

 

 

المصدر: تاس

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