الشرطة تقبض على المطلوب الاول للاجهزة الامنية في نابلس

رام الله- وطن للأنباء: قبضت شرطة محافظة نابلس صباح اليوم الاحد، على المطلوب الاول للاجهزة الامنية في المحافظة.

وذكر المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، بان قوة من شرطة محافظة نابلس وبعد عملية جمع معلومات دقيقه حول تحرك المطلوب الاول للاجهزة الامنية بالمحافظة نصبت له كمينا محكما استمر لمدة 36 ساعه تمكنت خلاله من القبض عليه بعد اقترابه من الكمين .

واضاف ارزيقات بأن الشخص مشتبه به باطلاق النار تجاه المواطنين واتلاف ممتلكات عامة وخاصة والاعتداء على المواطنين وفار منذ عدة اشهر .