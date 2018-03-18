لجنة الانتخابات تطلق عملية تحديث سجل الناخبين في الضفة وغزة

وطن للأنباء: انطلقت صباح اليوم الاحد، عملية تحديث سجل الناخبين السنوية، والتي تستهدف طلبة الثانوية العامة في مدارس الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتهدف لجنة الانتخابات المركزية من هذه العملية التي تستمر ثلاثة ايام متتالية، الى اضافة أسماء حوالي 69 ألف طالب وطالبة الى سجل الناخبين في 887 مدرسة ثانوية بالضفة والقطاع، وذلك الكترونياً داخل المدارس نفسها.

وأكدت اللجنة أن عملية التسجيل الالكتروني -بالإضافة الى طلبة الثانوية العامة- متاحة أيضاً للجمهورعلى مدار العام، عبر تطبيق خاص طورته اللجنة داخليا منذ العام 2016 على موقعها الالكتروني: www.elections.ps ، حيث انه يمكن لأي مواطن او مواطنة، سواء كان يقيم في الداخل او في الخارج، وبلغ 17 عاماً فأكثر ويحمل هوية فلسطينية ولم يسجل من قبل، أن يبادر إلى تسجيل نفسه الكترونيا في أي وقت يشاء، بشكل سريع وآمن.

يذكر أن لجنة الانتخابات وفقا للقانون تقوم سنويا بعملية تحديث سجل الناخبين، وذلك للحفاظ على جاهزيتها لتنفيذ أي عملية انتخابية في أي وقت يتم الدعوة إليها، حيث أن وجود سجل ناخبين محدث ومنقح يعتبر العمود الفقري لأي عملية انتخابية.