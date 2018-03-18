رائد فضاء روسي يدلي بصوته من محطة الفضاء الدولية

وطن للأنباء- وكالات: صوَّت رائد الفضاء الروسي الوحيد على متن محطة الفضاء الدولية، أنطون شكابليروف، من المدار عبر ممثله قائد نادي رواد الفضاء الروسي أوليغ كونونينكو من الأرض.

وقال مصدر لـ"سبوتنيك": "قام قائد رواد الفضاء بقراءة أسماء المرشحين لأنطون، ومن ثم أعلن رائد الفضاء اختياره".

وصل أوليغ كونونينكو إلى مركز مراقبة المهمة، جنبا إلى جنب مع ممثلين عن لجنة الانتخابات الروسية. وبعد الاتصال مع رائد الفضاء وضع الوثيقة في صندوق الاقتراع.

وقد ذكر في وقت سابق، أن رواد الفضاء الآخرين والموظفين الروس الذين يشاركون في التحضير لإطلاق السفينة التالية "سويوز إم إس 08 " إلى المحطة الفضائية الدولية، سوف يصوتون في الانتخابات الرئاسية الروسية، في مكان إقامتهم في فندق "رائد الفضاء" (كاسمنافت).

المصدر: سبوتنيك