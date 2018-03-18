الدفاع المدني يتعامل مع 134 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع

رام الله- وطن للأنباء: تعاملت طواقم الدفاع المدني منذ مطلع الأسبوع الماضي في محافظات الوطن مع 134 حادث منها 65 حادث حريق و69 حادث إنقاذ وحالات تقديم مساعدة نتج عنها إصابة العشرات في حوادث سير وحوادث حريق إضافة لخسائر مادية في الممتلكات .

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني خلال التقرير الأسبوعي صدر الأحد 18/3/2018 ، أن حوادث الحريق كانت في منازل ب10 حالات ، ومركبات 12 حالة ومطعم بحالة واحدة ومخزن ب3 حالات ومناجر بحالة واحدة ومحولات كهربائية ب3 حالات وحضيرة مواشي بحالة واحدة وأعشاب وأشجار ب10 حالات وإطارات ومخلفات وغيرها ب 24 حالة ، وعن عدد الحوادث بأسباب وقوعها كانت نتيجة التماس الكهربائي ب4 حالات ، والإهمال 19 حالة ، والحرق العمد 7 حالات وعبث الأطفال ب4حالات وشجار بحالة واحدة وتسرب الغاز بحالة واحدة والمدافئ بحالة واحدة وأسباب مجهولة ب 28 حالة .

وأضاف التقرير أن حوادث الإنقاذ كانت نتيجة حوادث سير ب14 حالة ، و6 حالات إنقاذ محاصرين وحالة إنقاذ ممتلكات ، وحالة إنهيار جدار و3 حالات إنقاذ حيوانات و3 حالات سحب مركبات وحالة معالجة تسرب غاز وثلاث حالات التخلص من آفات ضارة وحالتي إزالة أشجار و11 حالة طلب مساعدة ، و7 حالات إنقاذ من مكان مغلق و7 حالات إزالة زيوت ، و8 حالات إنقاذ مختلفة ؛ وعن عدد حالات الإنقاذ بسبب وقوعها كانت : حالة واحدة شفط مياه و4 حالات إنزلاق مركبات و10 حالات تصادممركبات وحالة إنقاذ من منزل مغلق و7 حالات بمصاعد كهربائية عالقة و8 حالات إهمال و6 حالات بعوامل طبيعية وحالة بأعمال إنشائية و32 حالة أسباب مختلفة .

على صعيد آخر كان نشاط إدارة الوقاية والسلامة العامة أصدار 359 تصريحا بعد الكشف على منشآت ومؤسسات وحرف المختلفة ومطابقتها لشروط الوقاية والسلامة العامة بعد إنجاز 1486 جولة ميدانية على تلك المنشآت والحرف والتجمع والمؤسسات ؛ وتم أيضاً الكشف ومنح تصريح عمل لـ 168 مصعداً كهربائياً في محافظات الوطن.

وأشار التقرير إلى إتمام عقد 78 دورة تدريبية في علوم الدفاع المدني والسلامة المنزلية والتوعية والإرشاد وعقد ندوات وورش عمل شملت مجموعات من ربات البيوت وموظفي مؤسسات حكومية وقطاع خاص ومجموعات متطوعين وجمعيات ومراكز شبابية وطلاب مدارس وغيرها ، وتنفيذ تمارين إخلاء ، والتدريب على السلوك والتصرف السليم خلال الحوادث والتأهب والإستعداد لها إستفاد منها 20305 متدرب .