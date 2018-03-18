بشبهة التهديد و التشهير عبر "الفيس بوك" القبض على شخص من قلقيلية

رام الله- وطن للأنباء: قبضت الشرطة اليوم على شخص يشتبه به بالتهديد و التشهير لمواطن عبر موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) في محافظة قلقيلية .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وبناء على شكوى تقدم بها مواطن للشرطة مفادها قيام شخص مجهول، بالتهديد و التشهير به عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وبعد البحث والتحري والمتابعة الحثيثة من قبل وحدة الجرائم الالكترونية في المباحث العامة في الشرطة، تم الاشتباه بشخص، وتم إحضاره إلى الشرطة، وبسماع أقواله أفاد بقيامه بتهديد والتشهير بالمواطن وقد تم ضبط جهاز الحاسوب الذي بحوزته أصولا .

وأكد البيان بأنه تم تحويل المشتبه به إلى النيابة العامة لاستكمال واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .