صحيفة أمريكية: نتنياهو يبالغ بشأن مخصصات الأسرى الفلسطينيين

وطن للأنباء- وكالات: دحضت صحيفة "واشنطن بوست" مزاعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بأن السلطة الفلسطينية تدفع 350 مليون دولار سنوياً لأسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين.

وأفادت الصحيفة بأنه من الممكن أن يكون المبلغ أقل بثلثين مما يدعيه نتنياهو.

وفقًا للصحيفة، فإن وزارة الخارجية الأمريكية بموجب القانون تخصم من ميزانية المعونة الفلسطينية المبلغ الذي يمثل مجمل الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية لأسر الشهداء والأسرى، لكن الرقم الدقيق يخضع لأمر حظر النشر، وهو مبلغ "أصغر بكثير" من المبلغ الذي يستخدمه الاحتلال، وفقًا للتقرير، الذي أشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية نفسها ليس لديها تقدير رسمي.

ويدعى مسؤولو الحكومة الإسرائيلية أنه تبين لهم اثناء التحقيقات والاستجواب، أن هذه الدفعات هي إغراء للفلسطينيين لدفعهم على مهاجمة الإسرائيليين.