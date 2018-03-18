غداً.. وقفة تضامنية مع الأسير المحرر طارق عز الدين في رام الله

رام الله- وطن للأنباء: تنظم عائلة الأسير المحرر والمبعد الى غزة، طارق عز الدين، غداً الاثنين، وقفة تضامنية معه للمطالبة بسفره الى الخارج لتلقي العلاج.

وأفادت العائلة أنها ستنظم غداً وقفة تضامنية مع نجلها عز الدين على دوار الساعة في رام الله، للمطالبة بتسهيل سفر نجلها عبر معبر رفح لتلقي العلاج.

يشار إلى أن المحرر طارق عز الدين (44 عامًا) من بلدة عرابة في جنين، تحرر في صفقة وفاء الأحرار، يعاني من مرض "لوكيميا الدم" ويرقد في مستشفى الشهيد عبد العزيز الرنتيسي بمدينة غزة منذ قرابة شهر، وحصل على الأوراق الرسمية للعلاج في الخارج، إلا أن معبر رفح المغلق باستمرار يحول دون ذلك.

وتناشد العائلة المؤسسات الحقوقية والمسؤولين بالتدخل لخروج عز الدين من غزة لتلقي العلاج.