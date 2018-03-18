رام الله: ثلاث اتفاقيات لتطوير التدابير اللازمة للوقاية من جرائم الفساد



رام الله- وطن للأنباء: وقع رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، مع رئيس جهاز الأمن الوقائي اللواء زياد هب الريح، ومدير عام الدفاع المدني اللواء ركن يوسف نصار، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة اللواء يوسف دخل الله، اليوم الأحد، ثلاث اتفاقيات لتطوير التدابير اللازمة للوقاية من جرائم الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحتها.

وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، إن الاتفاقيات تُمثل أحد نماذج التعاون بين الهيئة والمؤسسات المختلفة، مؤكدا أن الهيئة أمام تحدٍ كبير لتنفيذ قانون مكافحة الفساد بشكل كامل، بهدف بناء دولة فلسطينية مستقلة قائمة على أساس العدل والمساواة والأمن والقانون.

وأضاف أن الهيئة تسعى دائما لتعزيز سبل التعاون والعمل المشترك مع المؤسسات المحلية والعربية المختلفة، مشيرا إلى أن الهيئة وقعت قبل فترة وجيزة اتفاقية تعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، الذي يُمثل البنوك الإسلامية جميعها، وكشف أن الهيئة ستعمل قريبا على توقيع اتفاقيات تعاون مع دول أخرى على غرار الإتفاقية الموقعة مع تونس.

من جانبه، أكد اللواء هب الريح أن العلاقة بين هيئة مكافحة الفساد والأجهزة الأمنية ليست جديدة، بل هي نتاج علاقة متواصلة ومتكاملة، مشددا على أن العمل المشترك هو حاجة ضرورية ومُلحّة.

وأشار إلى أن الأخطاء المقصودة في التعامل مع الأموال العامة سيكون مصيرها المتابعة القانونية الجادة، بهدف الحفاظ على الأمن العام وتطبيق القوانين تمهيدا إلى الوصول لدولة فلسطينية مستقلة.

يذكر أن الاتفاقية الموقعة بين الطرفين تنص على تعزيز التعاون المشترك من خلال تبادل الخبرات وتنظيم الدورات وورش العمل خاصة في مجال مكافحة الفساد، لتطوير منظومة ومعايير النزاهة والحكم الرشيد والشفافية في قطاع الأمن الفلسطيني.

من جهته، قال اللواء ركن نصار، إن الأجهزة الأمنية تسعى دائما لتطبيق القانون، مشددا على ضرورة تطبيق القانون على جميع أبناء الشعب الفلسطيني دون تمييز، وأكد أهمية تعزيز التعاون مع هيئة مكافحة الفساد بهدف الوصول لوطنٍ فلسطيني خالٍ تماما من مظاهر الفساد.

وتنص الإتفاقية الموقعة بين الطرفين على مراجعة البيئة القانونية الناظمة للوزارات والدوائر الحكومية والجهات الخاضعة لقانون مكافحة الفساد بما يضمن النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، بما يقلل من فرص حدوث الفساد، إضافة لتدريب العاملين على مفاهيم المساءلة المجتمعية لمحاربة مظاهر الفساد وتطبيق مبادئ النزاهة والشفافية.

وأوضح اللواء دخل الله، أن توقيع الاتفاقية مع الهيئة يُمثل بداية لبلورة آلية عمل جديدة مع الهيئة تهدف لإخراج العنصر الفاسد من المجتمع الفلسطيني، مؤكدا دور هيئة مكافحة الفساد وبصمتها والواضحة في الحد من الحالات الخارجة عن القانون، خاصة فيما يخص مواضيع مكافحة الفساد.

ومن خلال الاتفاقيات الموقعة، سَتُعزز سبل التعاون المشترك من خلال تدريب وتوعية كادر هيئة التنظيم والادارة والأجهزة الأمنية الفلسطينية بخصوص مكافحة الفساد، وتنفيذ دراسات حول مخاطر الفساد في قطاعات ومجالات تخص القطاع الأمني الفلسطيني في مواضيع يتم تحديدها من قبل الفرقين، إضافة لدراسات حول مخاطر الفساد، وتوطيد التعاون في إقرار وتنفيذ اخلاقيات ومدونة سلوك قوى الأمن الفلسطيني.

ومن ناحية أخرى، استقبل النتشة، سفير سلطنة بروناي غير المقيم لدى فلسطين نور الدين يعقوب، وأطلعه على أهم الإنجازات التي حققتها الهيئة في عملها خلال السنوات الماضية.

واستعرَضَ النتشة الإجراءات والآليات التي تتبعها الهيئة في عملها بهدف إنفاذ القانون ورفع مستوى الوعي والتثقيف المجتمعي فيما يخص قضايا مكافحة الفساد.

وأكد أن الهيئة تُمثل الشعب الفلسطيني بكافه أطيافه، مشددا على أهمية العمل المشترك للوصول إلى دولة فلسطينية مستقلة قائمة على أساس النزاهة والديموقراطية والحرية.

من جهته، أشاد السفير يعقوب بعمل الهيئة وهيكليتها وطريقة تعاملها مع قضايا الفساد والشكاوى المُقدمة، ودعا لتوطيد العلاقة بين الطرفين وتعزيز العمل المشترك، ووعد باستمرار تكرار الزيارات والاتفاق على مجالات التعاون بين الطرفين لاحقا.