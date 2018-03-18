"إبداع" تختتم دورة تنموية للجرحى

رام الله- وطن للأنباء: اختتم معهد التنمية البشرية التابع لمؤسسة إبداع للدراسات والأبحاث والتدريب فرع رفح دورة تنموية في "إدارة الذات" استهدفت مجموعة من الجرحى المنتسبين لجمعية السلامة الخيرية برفح.

واشتملت الدورة التدريبية على العديد من المحاور الإدارية والتنموية من أهمها التعرف على آليات تشخيص الذات ووضع الأهداف الشخصية ورسم الخطط لها، وإجراء عملية التقويم الذاتي، واختتمت الدورة بمحور "رتب حياتك".

وتأتي هذه الدورة في سياق اهتمام مؤسسة إبداع بذوي الاحتياجات الخاصة وحرصها على تنمية قدراتهم وتأهيلهم ليكونوا أصحاب إرادة وعمل، وأن يكون لكل واحدٍ منهم بصمة في خدمة وطنه وأثرًا واضحًا في الحياة.

وأكد محمود سلامة مدير معهد التنمية البشرية في ختام الدورة على أهمية التعاون بين المؤسسات المحلية لخدمة المجتمع المحلي الفلسطيني، مرحبًا ومعتزًا بالعمل مع جمعية السلامة الخيرية، شاكرًا لمديرها الحكيم: حازم علي عوض، ولكل أعضاء مجلس الإدارة المبادرون لهذا النشاط جهدهم الكبير وحرصهم على إنجاح هذه الدورة.

الجدير ذكره أن مؤسسة إبداع للأبحاث والدراسات والتدريب قامت بتنفيذ العديد من البرامج التدريبية التنموية للعديد من الفئات المجتمعية عبر مجموعة من الشراكات والاتفاقات الموقعة مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية في إطار سعيها للإسهام في دفع عجلة التنمية والتطوير المجتمعي خدمة للمجتمع الفلسطيني وتقدمه.