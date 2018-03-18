فيديو | استشهاد المنفذ وإصابة جندي بجروح خطيرة

القدس- وطن للأنباء: أعلنت وسائل إعلام عبرية استشهاد منفذ عملية الطعن في القدس المحتلة اليوم.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن منفذ العملية هو الشاب عبد الرحمن بني فضل (28 عاما) من قرية عقربا القريبة من مدينة نابلس، وهو متزوج وأب لطفلين.

وأصيب في العملية أحد عناصر شرطة الاحتلال بجروح خطيرة، بعد أن طعنه الشاب في صدره في البلدة القديمة من القدس المحتلة.

وسُمع دوي إطلاق نار في المكان وتم استدعاء قوات كبيرة من الشرطة إلى موقع الهجوم.

وأغلقت شرطة الاحتلال مكان العملية.