برشلونة يواصل التحليق عاليا في صدارة "الليغا"

وطن للأنباء: واصل فريق برشلونة التحليق عاليا في صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه، الأحد على ضيفه أتليتك بلباو بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة التاسعة والعشرين من المسابقة.

وقدم برشلونة مباراة جيدة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، خاصة في الشوط الأول، وكان قادرا على أن ينهي اللقاء بأكثر من ثنائية لولا الحظ وتألق الحارس كيبا.

وسجل هدفي الفريق الكاتالوني، اللاعب ألكاسير في الدقيقة الثامنة، و النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في الدقيقة 30 من اللقاء الذي جرت أطواره على ملعب كامب نو.

وابتعد برشلونة بصدارة الدوري الإسباني مجددا برصيد 75 نقطة، وكذلك عزز نجمه ميسي من صدارته لترتيب هدافي الدوري الإسباني بـ 25 هدفا.

أما فريق أتلتيك بيلباو فتجمد رصيده من النقاط في 35 نقطة، ليظل في المركز الثالث عشر في الترتيب العام للدوري.