مقتل 5 مدنيين في هجوم لداعش جنوب كركوك

وطن للأنباء-وكالات: قتل خمسة مدنيين بينهم امرأة بهجوم شنه مسلحون في محافظة كركوك شمال العراق، بحسبما أفاد مصدر محلي في المحافظة.

وقال المصدر إن "مجموعة مسلحة يعتقد بأنها تابعة لتنظيم داعش، هاجمت قرية في ناحية الرياض جنوب غربي كركوك، الأمر الذي أسفر عن مقتل 5 مدنيين".

ولم يذكر المصدر أي تفاصيل أخرى، وهرعت قوة أمنية إلى القرية وباشرت عمليات التفتيش بحثا عن المسلحين، الذين انسحبوا عقب تنفيذ هجومهم.

ووجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في أكتوبر من عام 2017، بفرض الأمن في كركوك والمناطق المتنازع عليها، عقب استعادتها من قوات البيشمركة الكردية.

ورغم إعلان الحكومة العراقية في 21 ديسمبر/ كانون الأول إنهاء وجود "داعش" عسكريا في العراق، إلا أن التنظيم يشن هجمات من حين لآخر.

المصدر: (السومرية نيوز)