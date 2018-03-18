فوز صعب يقود تشيلسي لنصف نهائي كأس الاتحاد

وطن للأنباء: أكمل تشيلسي عقد الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إثر فوزه الصعب مساء الأحد على مضيفه ليستر سيتي بهدفين لواحد، بعد لعب شوطين إضافيين على ملعب "كينج باور" في ختام الدور ربع النهائي للبطولة.

وأحرز المهاجم الإسباني ألفارو موراتا في الدقيقة 42، ومواطنه بيدرو رودريجيز بالدقيقة 105 هدفي تشيلسي، فيما أحرز جيمي فاردي هدف ليستر الوحيد في الدقيقة 76.

وانضم تشيلسي بذلك إلى فرق ساوثهامبتون، ومانشستر يونايتد، وتوتنهام هوتسبير التي تأهلت إلى نصف نهائي البطولة في وقت سابق.

وأشرك مدرب تشيلسي أنطونيو كونتي تشكيلة قوية، فلعب موراتا كرأس حربة بعد غيابه عن التشكيلة الأساسية في المباريات الأخيرة، وتواجد البرازيلي ويليان، والبلجيكي إيدن هازارد على الجناحين.

وعاد لاعب الوسط الفرنسي تيموي باكايوكو إلى التشكيلة الأساسية، فيما شارك الحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو بدلاً من البلجيكي تيبو كورتوا.

أما مدرب ليستر سيتي كلود بويل فاعتمد على فاردي في خط المقدّمة بمساندة من زميله النيجيري كيليتشي إيهياناتشو، والجناحين مارك ألبرايتون، ورياض محرز.