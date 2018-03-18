شرطان جديدان لزواج السعوديات من أجانب

وطن للأنباء: وضعت وزارة الداخلية السعودية شرطين جديدين لزواج السعوديات من أجانب، حسب ما أفادت به صحيفة “عكاظ” المحلية، الأحد.

وذكرت الصحيفة السعودية، نقلا عن مصادر لم تسمها، إن الوزارة اشترطت ألا يتجاوز عمر المرأة السعودية خمسين عامًا، وألا يزيد الفارق العمري مع الخاطب عن 15 عامًا.

وأوضحت أن هذين الشرطين سيتم إضافتهما إلى الشروط المنصوص عليها في الزواج من الأجانب، والمعمول بها في المملكة منذ سنوات.

ودعت الوزارة، حسب الصحيفة، الجهات المختصة إلى تضمين الشرطين الجديدين ضمن الضوابط المطلوب استيفاؤها لمن يتقدم بطلب للزواج من سعودية.

وكانت الاشتراطات السابقة تنص على أنه "لا تعبأ الاستمارة (الخاصة بالزواج) لمن قل عمرها عن 25 عامًا"، باستثناء من كانت ابنة عم الخاطب أو ابنة خاله من الدرجة الأولى؛ حيث يجوز لها الزواج بما لا يقل عمرها عن 21 عامًا.

كان تقرير صادر عن وزارة العدل السعودية، في يوليو/تموز الماضي، أفاد بارتفاع نسبة زواج السعوديات من أجانب؛ إذ بلغ العدد نحو 3500 حالة، خلال 2016، وهو ما يقارب عدد زواج السعوديين من أجنبيات.

كما كشف التقرير أن زواج السعوديات من أجانب أكثر استقرارًا من زواجها من سعودي الجنسية.

وثار جدل، مؤخرا، حول منح أبناء المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي الجنسية السعودية؛ إذ وافق مجلس الشورى (البرلمان السعودي)، الشهر الماضي، بأغلبية على دراسة المقترح، الذي يتضمن خمسة شروط.

ومن بين هذه الشروط: أن يتخلى إبن السعودية المتزوجة من أجنبي عن جنسية والده رسميًا، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يصدر بحقه حكم جنائي، أو خضع لعقوبة في جريمة أخلاقية لمدة تزيد على ستة أشهر، مع إجادته اللغة العربية.

(الأناضول)