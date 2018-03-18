منتخبنا الوطني يختتم معسكره بالسعودية ويستعد للقاء البحرين وديا الخميس



وطن للأنباء: اختتم منتخبنا الوطني لكرة القدم مساء اليوم الأحد، معسكره التدريبي في مدينة الطائف بالسعودية.

ولم يخض المنتخب الوطني خلال معسكر الطائف المغلق والذي استمر لأكثر من أسبوعين، أي مباراة ودية واكتفى بالتدريبات، وهو يستعد للتوجه غدا للعاصمة البحرينية المنامة استعدادا للقاء منتخبها وديا يوم الخميس المقبل، تحضيرا لمباراة منتخب عُمان في ختام التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كاس آسيا بالإمارات والتي ضمن خلالها المنتخب التأهل للنهائيات لجانب منتخب عُمان.

ويسعى منتخبنا في لقاء عُمان باختتام التصفيات الآسيوية الخروج متعادلا على الأقل للحفاظ على صدارة المجموعة والتأهل كبطل، وهذا سيساعده على مزيد من التقدم في تصنيف الاتحاد الدولي "الفيفا"، واحتل منتخبنا في آخر تصيف صدر هذا الشهر المركز الـ73 عالميا في أفضل تصنيف في تاريخه.

وكان المنتخب الوطني خاض قبل معسكر الطائف معسكرا في الجزائر لحوالي أسبوع، خاض خلاله لقاء وديا مع المنتخب الاولمبي الجزائري وانتهى اللقاء لصالح المنتخب بهدف وحيد.