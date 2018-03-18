وزير إسرائيلي: لن نمنح الفلسطينيين أكثر من حكم ذاتي

وطن للأنباء-وكالات: قال ما يسمى وزير الإسكان في حكومة الاحتلال، "يوئاف غالنت" بأن غور الأردن والضفة الغربية تعتبران بمثابة حزام الحماية الأمني لإسرائيل أمام المخاطر المتزايدة في الشرق الأوسط، حسب تعبيره .

وأضاف بأن "إسرائيل لا يمكن أن تتخلى عن السيطرة الأمنية الكاملة عن هذه المناطق، من أجل مواجهة التهديدات الأمنية المختلفة التي قد تواجهها في المستقبل، بما في ذلك تهديدي إيران وداعش" .

وقد دعا غالنت إلى تعزيز الإستيطان في الضفة الغربية وغور الأردن، مضيفا بأنه يجب على إسرائيل أن توسع حدودها تجاه الأردن من أجل تعزيز الحماية الأمنية للحدود الشرقية، وخاصة سكان مدينة تل أبيب وضواحيها ، مؤكدا أن إسرائيل لا يمكن أن تمنح الفلسطينيين أكثر من أن تمنحهم حكما ذاتيا فقط ، ولا شيء أكثر من ذلك.