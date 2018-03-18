مقتل الشرطي الذي أصيب في عملية الطعن بالقدس

القدس- وطن للأنباء: أعلنت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، أن الشرطي الذي أصيب بعملية الطعن في القدس المحتلة ، توفي متأثراً بإصابته البالغة.

وكان شاب نفذ اليوم، عملية طعن في القدس المحتلة، أدت لإصابة الشرطي في صدره، فيما استشهد المنفذ برصاص الاحتلال، وفق ما أعلنت وسائل إعلام عبرية.

وذكرت وسائل الإعلام العبرية أن منفذ العملية هو الشاب عبد الرحمن بني فضل (28 عاما) من قرية عقربا القريبة من مدينة نابلس، وهو متزوج وأب لطفلين.

وأغلقت شرطة الاحتلال مكان العملية.