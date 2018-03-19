حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة وأجواء خماسينية الخميس

وطن للأنباء: يتوقع الراصد الجوي أن تتأثر المنطقة بأجواء خماسينية يومي الخميس والجمعة من هذا الأسبوع، بحيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس لتصل فوق معدلاتها بأكثر من 16 درجة مئوية.

اليوم الإثنين يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 11 درجات مئوية، ويكون الطقس غالبا صاف، ومغبرا أحيانا، ودافئا بشكل غير معتاد في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا إلى حار في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، يوم الثلاثاء، مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غالبا صاف، وربيعيا لطيفا نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 8 درجات مئوية، ويكون الطقس غالبا صاف، وربيعا معتدلا نهارا، ومائلا للبرودة ليلا، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، يوم الخميس، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 12 درجة مئوية، ويكون الطقس خماسينيا حارا نسبيا إلى حار في كافة المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

أما يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 16 درجة مئوية، ويكون الطقس خماسينيا مغبرا، وحارا نسبيا إلى حار في كافة المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

يوم السبت يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، ولطيفا نهارا، وباردا ليلا، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.