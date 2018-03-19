لماذا شبه محمد بن سلمان المرشد الإيراني خامنئي بـ"هتلر"

وطن للأنباء: قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن إيران تلعب دورا شريرا في المنطقة العربية، مؤكدا أن الميليشيات في اليمن تمثل تهديدا لحدود السعودية.

وقال ولي العهد السعودي خلال مقابلة مع قناة "سي بي إس" الأمريكية: "قلت إن خامنئي هو هتلر الجديد لأنه يريد التوسع وينفذ مشروعه الخاص في الشرق الأوسط كما هتلر في زمنه".

وأضاف أن إيران تحمي عناصر القاعدة وترفض تسليمهم للعدالة وتأوي الزعيم الجديد لتنظيم القاعدة وهو نجل أسامة بن لادن، مشيرا إلى أن أسامة بن لادن سعى لإحداث وقيعة بين الشرق والغرب.

وأشار إلى أن زعيم القاعدة أسامة بن لادن جند 15 سعودياً، وأنه كان يريد الوقيعة بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية، مشيرا إلى أنه كان يريد نشر الكراهية التي تمثل بيئة خصبة لتجنيد مزيد من الإرهابيين.

وأضاف أن المملكة استطاعت أن تتعامل بنجاح في مواجهة تلك الأهداف خلال السنوات الثلاث الماضية.

وفيما يتعلق باليمن، أشار إلى أن الفكر الإيراني تسلل إلى أجزاء كبيرة من اليمن. وأكد أن ميليشيات الحوثي يستغلون المساعدات الإنسانية لصالحهم، كما أنهم يمنعون وصول المساعدات للتسبب بالمجاعة.

كما أشار إلى أن الميليشيات في اليمن هددت حدود السعودية.

وفي وقت سابق، قال ولي العهد السعودي:" إذا قامت إيران بتطوير قنبلة نووية فسوف نقوم بنفس الشيء في أسرع وقت".

ويأتي توقيت نشر حوار ولي العهد السعودي قبل يوم من زيارته لواشنطن، التي يبدأها، غدا الثلاثاء 20 مارس، ويلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعددا من كبار المسؤولين الأمريكيين وقادة الكونغرس.