3 اسرى يواصلون الاضراب عن الطعام

رام الله- وطن للأنباء: يواصل الأسير بشير الخطيب، من الداخل المحتل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم التاسع على التوالي في سجن نفحة الصحراوي، احتجاجا على عدم تقديم الرعاية الصحية له.

والأسير مصعب الهندي من مدينة نابلس القابع في سجن النقب الصحراوي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم السادس على التوالي، احتجاجًا على استمرار اعتقاله الإداري.

وفي ذات السياق، يواصل الأسير المقعد أمير أسعد من كفر كنا، إضرابه المفتوح عن الطعام، منذ 33 يوماً احتجاجاً على المعاملة العنصرية التي يتعرض لها في سجن "الجلبوع".

والأسير أسعد يستخدم كرسيًا متحركًا نتيجة الإعاقة، ما يجعل القسم الذي يعيش فيه غير ملائم لوضعه الصحي تحديدا فيما يتعلق باستخدام الحمامات.

حيث أن القسم الوحيد المناسب لحالته في السجن هو "قسم 1" كون أبواب الحمامات كبيرة ومناسبة لدخول الكرسي المتحرك، إلا أن إدارة المعتقل ترفض نقله إلى هذا القسم.