التنفيذية تعقد اجتماعا موسعا يضم مركزية فتح وامناء الفصائل

رام الله - وطن للأنباء: من المقرر ان تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مساء اليوم اجتماعا موسعا برئاسة الرئيس محمود عباس.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت لاذاعة "صوت فلسطين " الرسمية صباح اليوم الاثنين ان اجتماع الليلة سيضم اعضاء اللجنة التنفيذية واللجنة المركزية بحركة فتح والامناء العامين للفصائل وعددا من الوزراء وقادة الاجهزة الامنية.

وأضاف رأفت بأن الاجتماع سيبحث الخطوة الامريكية القادمة المساندة لسياسة الاحتلال الاسرائيلي عقب المؤتمر الذي عقد في البيت الابيض بواشنطن مؤخرا بذريعة انقاذ الوضع الانساني في غزة في حين انه يمهد لتمرير صفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية، مشيرا الى انه سيتم مطالبة الدول العربية بعدم التعامل مع اي خطط امريكية ضمن هذا الاطار.

كما سيبحث الاجتماع اجراءات الاحتلال المتواصلة في القدس وتوسيع المستعمرات وسياسة الاعدام الميداني اضافة الى حملات الاعتقال.

وفيما يتعلق بعقد المجلس الوطني، اكد رأفت بأن الاجتماع سيناقش التحضيرات الجارية لعقد المجلس، حيث ستقوم فصائل منظمة التحرير بطرح توصياتها على اللجنة التحضيرية لرفعها الى المجلس الوطني صاحب القرار النهائي لإقرارها في جلسة المجلس المقررة في الثلاثين من الشهر المقبل.