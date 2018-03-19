فرنسا: نتعاون مع إسرائيل حول تهريب دبلوماسي أسلحة إلى غزة

وطن للأنباء: صرح مسؤول فرنسي اليوم الإثنين بأن "بلاده تتعاون مع إسرائيل بعد أن ألقت القبض على موظف بالقنصلية الفرنسية متهم باستخدام سيارة دبلوماسية لتهريب أسلحة للفلسطينيين بين قطاع غزة والضفة الغربية".

وقال متحدث باسم السفارة "نأخذ القضية بمنتهى الجدية.. ونعمل عن كثب مع السلطات الإسرائيلية في القضية"، ورفض الإدلاء بمزيد من التصريحات عن الاتهامات الموجهة لموظف القنصلية الفرنسي.

ومن جهة أخرى، قال مسؤول أمني إسرائيلي اليوم لوكالة رويترز إن "دوافع موظف القنصلية العامة الفرنسي بالقدس الذي احتجزته إسرائيل للاشتباه في تهريبه أسلحة للفلسطينيين، مالية"، ولم يذكر المسؤول المزيد من التفاصيل.

وكان جهاز الأمن الداخلي شين بيت، أعلن اليوم القبض على رومان فرانك، متهماً إياه باستخدام سيارة دبلوماسية لتهريب 72 قطعة سلاح من قطاع غزة إلى الضفة الغربية.