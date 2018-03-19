الاحتلال يغلق مدخل قرية المغير بالسواتر الترابية

رام الله- وطن للأنباء: أغلقت جرافة عسكرية تابعة للاحتلال صباح الاثنين، المدخل الشرقي لقرية المغير شمال مدينة رام الله بالسواتر الترابية وحظرت على أهالي القرية التنقل منه.

وقال رئيس مجلس قروي المغير السابق فرج النعسان إن جرافة عسكرية أغلقت المدخل بالسواتر الترابية والحجارة ومنعت الأهالي الدخول والخروج منه، ما يعني فرض سياسة العقاب الجماعي على الأهالي.

وتنصب قوات الاحتلال باستمرار حواجز عسكرية على المدخل الشرقي لاعتقال الشبان، علما أنها اعتقلت شابا خلال ساعات الليل.

وأغلقت قوات الاحتلال المدخل بذريعة قيام شبان برشق مركبات المستوطنين على طريق "الون" الاستيطاني المحاذي للقرية.