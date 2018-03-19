لجنة الانتخابات الفلسطينية تشارك بالرقابة على الانتخابات الروسية

وطن للأنباء: شاركت لجنه الانتخابات المركزية ممثلة بمديرها التنفيذي هشام كحيل في الاطلاع على تجربة الانتخابات الرئاسية الروسية. وجاءت هذه المشاركة ضمن وفد المنظمة العربية للادارات الانتخابية، بصفته عضوا في مكتبها التنفيذي.

واطلع الوفد العربي المشارك على سير العملية الانتخابية في عدد من مراكز الاقتراع والفرز، وكذلك اعلان النتائج الاولية للانتخابات، والتي تنافس فيها ثمانية مرشحين ابرزهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات حوالي %67 من اصحاب حق التصويت، والبالغ عددهم 107 مليون ناخب وناخبة، موزعين على اكثر من 97 الف مركز اقتراع بكافة الاراضي الروسية. وطبقا للنتائج الاولية، حصل المرشح فلاديمير بوتين على اغلبية الاصوات بنسبة 76%.

يذكر ان عدد المراقبين الدوليين على الانتخابات الروسية قد زاد عن 1500 مراقب من دول مختلفة من العالم.