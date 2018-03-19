الاحتلال يخفض حكم ازاريا قاتل الشهيد الشريف

رام الله - وطن للأنباء: قررت محكمة الاحتلال العسكرية في تل ابيب تخفيض مدة حكم الجندي ليؤور ازاريا قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف من مدينة الخليل الذي جرى قتله واعدامه من مسافة صفر عام 2016.

وقررت المحكمة تخفيض حكم السجن من 18 شهرا (سنة ونصف) الى 12 شهرا (سنة) بزعم حسن سلوكه داخل السجن.

ومن المقرر ان تفرج سلطات الاحتلال عن ازاريا في 10 ايار المقبل .

وكان ازاريا قد اطلق النار على الشاب عبد الفتاح الشريف من مسافة صفر وهو مصاب وملقى على الارض ما ادى الى استشهاده على الفور.

وقد اضطر جيش الاحتلال الى محاكمة ازاريا بعد ان اظهرت تسجيلات مصورة قيامه باعدام الشريف بدم بارد.