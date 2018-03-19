الاسير محمد غوادرة فقد بصره في سجن "هداريم"!

وطن للأنباء: قال نادي الأسير إن الأسير محمد توفيق غوادرة من قرية بير الباشا جنوب جنين، تعرض إلى فقدان بصره، في سجن "هداريم".

وأوضح النادي في بيان له، اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال تتحمل المسؤولية عن تدهور صحته، جراء تقاعس ادارة السجون عن تقديم العلاج المناسب.

ودعا رئيس نادي الأسير في جنين راغب أبو دياك، منظمة الصليب الأحمر الدولي، إلى التدخل والضغط على حكومة الاحتلال لإدخال لجنة أطباء مختصة للوقوف على وضعه الصحي.

وناشدت والدة الأسير غوادرة منظمة أطباء لحقوق الإنسان، الوقوف على حالة ولدها الصحية الذي يعاني من عدة أمراض، إضافة لفقدان النظر.