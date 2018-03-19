استطلاع لـوطن: أغلبية ترى أنه ليس من حق الحكومة إحالة موظفين للتقاعد المبكر

رام الله- وطن للأنباء: رأى غالبية في استطلاع لـ وطن للأنباء، أنه ليس للحكومة الحق في إحالة موظفين للتقاعد المبكر دون طلب منهم.

ونشرت وطن للأنباء، سؤال الاستطلاع التالي على موقعها الإلكتروني "هل ترى أنه من حق الحكومة إحالة موظفين للتقاعد المبكر دون طلب منهم ؟، فأجاب 78% من المصوتين على السؤال بـ "لا".

وأجاب 18% بـ "نعم"، فيما أجاب 4% بـ "أدري".

وكان عدد من موظفي الحكومة خاصة في وزارتي التربية والتعليم والصحة، تفاجأوا بداية الشهر الحالي بإحالتهم للتقاعد المبكر دون طلب منهم.

وقالت وزاراتهم إن القرار اتخذ بناءً على طلب من بعض من أُحيلوا للتقاعد المبكر، وأن بعضهم الأخر كان مقصراً في عمله، لكن غالبية الموظفين المحالين للتقاعد أكدوا أنهم لم يطلبوا التقاعد المبكر، وأنهم قد حصلوا على درجات عليا في مستوى الأداء في وزاراتهم.