الاحتلال يسلّم المحرر الشيخ يونس كوازبة استدعاءً للمقابلة

رام الله- وطن للأنباء: اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، منزل الأسير المحرر الشيخ يونس أحمد كوازبة (61 عاما)، من بلدة سعير شمال شرق محافظة الخليل وقامت بتفتيشه وقبل أن تغادر سلمته بلاغاً للمقابلة فى عتصيون يوم الخميس القادم.

ولم يمضِ على تحرر الشيخ "كوازبه" من سجون الاحتلال سوى 6 أشهر فقط ، حيث اعتقل عدة مرات لدى الاحتلال كان آخرها في شهر يوليو من العام 2017 ، واستمر اعتقاله شهر ونصف وأطلق سراحه بشكل طارئ بعد تراجع وضعه الصحي .

يشار إلى أن قوات الاحتلال اضطرت إلى نقل الشيخ يونس إلى مستشفى سجن الرملة بعد اعتقاله بأيام نتيجة تدهور صحته، حيث أنه كبير فى السن ويعاني من مرض السكر والضغط المزمنين، وإنسداد في شرايين القلب، وأجريت له عملية قسطرة للقلب قبل اعتقاله بستة أشهر، إضافة إلى معاناته من غضروف بالظهر وديسك، وهو بحاجة إلى متابعة وراحة تامة .

يذكر أن الشيخ "يونس كوازبه" اعتقل عدة مرات لدى الاحتلال وأمضى عدة سنوات منها 3 سنوات تحت الاعتقال الإداري المتجدد، وعانى خلال اعتقالاته المتكررة من وضع صحى سئ، وهو والد الشهيد "أحمد كوازبة" منفذ عملية الطعن البطولية عند مفترق عتصيون قبل ما يقارب عام ونصف، كذلك والد الأسير في سجون الاحتلال " إسلام كوازبة" .